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Под Мариуполем погиб известный джазмен, которого оккупанты отправили на войну без подготовки

Под Мариуполем погиб известный джазмен, которого оккупанты отправили на войну без подготовки

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Под Мариуполем погиб известный джазмен, которого оккупанты отправили на войну без подготовки

Николай Звягинцев

Николай Звягинцев воевал в составе так называемой "армии ДНР".

Во время боя за Мариуполь был убит известный джазмен, музыкант Донецкой филармонии Николай Звягинцев.

Он был артистом концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз". Звягинцев воевал в составе так называемой "армии ДНР".

Как сообщает Telegram-канал "Вся правда", у Звягинцева не было военной подготовки, поэтому "боевики бросили его на войну как мясо".

"Кремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известнейшего джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуемым", — говорится в сообщении.

Николай Звягинцев / ©
Николай Звягинцев

У Звягинцева осталась семья – жена и годовалая дочь.

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