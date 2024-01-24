Под Мариуполем "прилетело" по подразделению оккупантов, строившего железную дорогу в РФ — подробности

В селе Гранитное Мариупольского района произошла "бавовна" в районе базирования инженерных подразделений оккупантов, занимавшихся строительством железной дороги из Мариуполя в Россию.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, который окончательно разбил надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с по меньшей мере пятью единицами инженерной техники. Все. Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год. год. Спасибо всем причастным, в первую очередь в оккупации", — говорится в его сообщении.

"Бавовна" в районе базирования инженерных подразделений оккупантов под Мариуполем / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Напомним, выжившая после обстрела роддома в Мариуполе девушка поддержала Путина (фото).

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