Под Мариуполем "прилетело" в казарму окупантов: около полусотни погибших — Андрющенко

В сельском клубе, где расположились вражеские солдаты, раздался взрыв и начался пожар.

Вечером в субботу, 13 мая, в селе Республика вблизи Мариуполя Донецкой области раздался взрыв в здании клуба, в котором обустроили свою "казарму" российские оккупанты.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Около 50 "хороших русских" встали рядом с Кобзоном на парад крейсера Москва", — написал он.

По его словам, ранее появилась информация о "задымлении" в селе Республика, куда направились два десятка машин скорой помощи и где наблюдалось активное движение российских военных.

Впоследствии подтвердилась информация о "прилете" в помещение сельского клуба, где расположилось большое количество вражеских солдат.

Петр Андрющенко добавил, что коллаборанты жалуются, что попадание в импровизированную казарму произошло из-за того, что "навели местные".

“Просто Мариуполь и район – это Украина. И оккупантам здесь сильно не рады”, — отметил он.

Напомним, уже второй день подряд в оккупированном Луганске сообщают о "хлопках". Взрывы раздаются и в Мариуполе.

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