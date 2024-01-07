Под Мариуполем произошла мощная "бавовна": оккупанты считают потери

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно.
Вооруженные силы Украины уничтожили недостроенный железнодорожный мост цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное в оккупированном Донбассе.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить, но в качестве эффективного российское ПВО неплохо выступила сама инженерная база", — отметил Андрющенко.
Он добавил, что теперь запуск прямой железной дороги из России – "вопрос закрыт надолго".
Советник мэра Мариуполя также сообщил, что из-за сильной попытки сбить "кару небесную" установлено местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.
Ранее появилось видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорался масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.
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