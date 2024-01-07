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Под Мариуполем произошла мощная "бавовна": оккупанты считают потери

Под Мариуполем произошла мощная "бавовна": оккупанты считают потери

Оккупированный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет / Фото: Мариупольский горсовет

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно.

Вооруженные силы Украины уничтожили недостроенный железнодорожный мост цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное в оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить, но в качестве эффективного российское ПВО неплохо выступила сама инженерная база", — отметил Андрющенко.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Он добавил, что теперь запуск прямой железной дороги из России – "вопрос закрыт надолго".

Советник мэра Мариуполя также сообщил, что из-за сильной попытки сбить "кару небесную" установлено местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Ранее появилось видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорался масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.

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