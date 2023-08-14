Под Мариуполем произошла мощная "бавовна" в лагере оккупантов — фото

Под Мариуполем, во временно оккупированной Юрьевке, произошла "бавовна" в лагере оккупантов — там взрывы и дым.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, взрыв прогремел в лагере "Волна", где находились российские захватчики.

Андрющенко отметил, что счет пострадавших оккупантов идет "на десятки".

Взрыв в лагере "Волна" под Мариуполем. / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Взрыв в лагере "Волна" под Мариуполем. / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

"Попадание в лагерь оккупантов "Волна". Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. PS. смешная русня сначала хотела замолчать факт, потом рассказать "все местные погибли", в итоге постят обрезанные фото", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 августа в Мариуполе прогремели взрывы. Петр Андрющенко утверждает, что представители движения сопротивления сожгли базу оккупантов.

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