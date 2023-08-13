Под Мариуполем пьяные "кадыровцы" и оккупанты устроили перестрелку: погибли мирные люди

В результате перестрелки предварительно погибли две девушки подростков, четыре парня и женщина.

В субботу, 12 августа, в оккупированном поселке Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка между "кадыровцами" и российскими военными. Погибли мирные люди, среди которых – подростки.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также читайте Аналитики оценили рейд ВСУ на левобережье Херсонщины

По одной из версий "кадыровец" напился и расстрелял гражданских и военных России.

"Кадыровцев" пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка. Кроме российских, расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пьяный "кадыровец" расстрелял российских военных под Мариуполем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Там ад прямо сейчас! Фронт кипит! Вы должны это знать!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.