Под Мариуполем пьяные "кадыровцы" и оккупанты устроили перестрелку: погибли мирные люди

В результате перестрелки предварительно погибли две девушки подростков, четыре парня и женщина.
В субботу, 12 августа, в оккупированном поселке Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка между "кадыровцами" и российскими военными. Погибли мирные люди, среди которых – подростки.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По одной из версий "кадыровец" напился и расстрелял гражданских и военных России.
"Кадыровцев" пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка. Кроме российских, расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, пьяный "кадыровец" расстрелял российских военных под Мариуполем.
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