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Под Мариуполем разыскивают группу сбежавших с оружием оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
1 мин
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Под Мариуполем разыскивают группу сбежавших с оружием оккупантов

Под Мариуполем разыскивают группу сбежавших с оружием оккупантов. / Фото: Getty Images

Под Мариуполем российские дезертиры скрылись с оружием.

Во временно оккупированном Мариупольском районе россияне разыскивают очередную группу сбежавших с оружием дезертиров.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередные российские дезертиры в Мариупольском районе. Ночью из с. Новая Ялта сбежали с десяток оккупантов с оружием. На фронт в пакет не хотят — хотят домой", — отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты подняли несколько вертолётов для поиска беглецов. Активные мероприятия продолжаются в районе поселков Ялта – Юровка – Урзуф.

Напомним, в Мариуполе и районе выросло количество российских оккупантов. Россия завезла морских пехотинцев, базирующихся в одном из селений района.

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Дата публикации
Просмотры
332
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