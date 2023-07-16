Под Мариуполем разыскивают группу сбежавших с оружием оккупантов

Под Мариуполем российские дезертиры скрылись с оружием.

Во временно оккупированном Мариупольском районе россияне разыскивают очередную группу сбежавших с оружием дезертиров.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередные российские дезертиры в Мариупольском районе. Ночью из с. Новая Ялта сбежали с десяток оккупантов с оружием. На фронт в пакет не хотят — хотят домой", — отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты подняли несколько вертолётов для поиска беглецов. Активные мероприятия продолжаются в районе поселков Ялта – Юровка – Урзуф.

Напомним, в Мариуполе и районе выросло количество российских оккупантов. Россия завезла морских пехотинцев, базирующихся в одном из селений района.

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