Под Мариуполем взлетел в воздух склад с российскими боеприпасами

Под Мариуполем взлетел в воздух вражеский склад с боеприпасами, который оккупанты формировали в течение последних недель.

В Мариупольском районе Донецкой области 16 марта сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщили Мариупольский городской совет и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольский район. с. Малоянисоль. Бововна. Пожар и детонация. Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели", — написал Андрющенко.

По его словам, перед взрывом в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов, которые, скорее всего, были звуками от детонации боеприпасов. После взрывов россияне снова подняли вертолеты в сторону попадания.

Следует отметить, что 16 марта – годовщина жестокого обстрела россиянами драмтеатра в Мариуполе, где находились сотни безоружных людей.

Напомним, в сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь с высоты, который находится под оккупацией захватчиков.

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