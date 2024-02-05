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Под Мелитополем оккупанты жестоко избили подростков, сорвавших российский флаг

Под Мелитополем оккупанты жестоко избили подростков, сорвавших российский флаг

Флаг РФ / Фото: Associated Press

Оккупанты избили и увезли несовершеннолетних "на подвал".

Под Мелитополем в селе Новобогдановка российские оккупанты жестоко избили и увезли "на подвал" несовершеннолетних, сорвавших флаг РФ со здания сельского совета.

Об этом пишет издание "РИА.Мелитополь".

Так, фейковые полицейские в Мелитопольском районе якобы в очередной раз обнаружили факт надругательства над флагом РФ.

Как рассказали местные жители, срывали триколор человека три, а под шумок россияне задержали семерых парней от 16 до 18 лет.

Родители некоторых задержанных подростков были пророссийски настроены и открыто радовались оккупации.

"В селе говорят, что "на подвал" бросили троих парней. Одного из них сильно избили. Рашисты угрожают, что их ждет суд или же их отправят на войну", — сообщают жители Новобогдановки.

Также известно, что российский флаг подростки сорвали еще осенью, но некоторые из них были задержаны только недавно.

Напомним, летом из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

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