Все типично для России – перебрасывать вину друг на друга. Так называемая "полиция" поймала местного гауляйтера, а тот обвинил семью любителей РФ.

Во временно оккупированном поселке Мирное Мелитопольского района оккупант скончался после дегустации самодельного спиртного напитка. Как оказалось, на тот свет его отправила семья сторонников РФ, занимающихся производством подпольного самогона.

Об этом пишут местные СМИ.

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Несмотря на то, что на оккупированной части Запорожской гауляйтером Евгением Балицким введен "сухой закон", расцветает нелегальное производство спиртных напитков.

"Освободитель" умер прямо во дворе самогонщиков после дегустации самодельного спиртного напитка. От местных жителей это сначала скрывалось, но военная полиция схватила за глоток местного гауляйтера Юрия Радькова. Ведь именно на подведомственной ему территории самогоноварения просто расцвело", — пишет издание.

После того, как так называемая "полиция" взялась за Радькова, он сообщил, что в отношении Кушнаревых, сторонников "русского мира", проводят расследование. Их подозревают в убийстве.

Напомним, в полночь 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Позже стало известно, что прилетело по российским военным и вражескому боекомплекту.

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