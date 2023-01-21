Под Москвой отразили атаку воображаемого врага: работала система ПВО

В военном ведомстве страны-агрессорки сообщили о тренировках в Московской области, во время которой под прикрытием дымовой завесы "колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки".

В Кремле всерьез готовятся к атакам с воздуха на столицу Российской Федерации. В Московской области прошла тренировка подразделений противовоздушной обороны с применением батареи зенитно-ракетных систем С-300.

Об этом сообщили в субботу, 21 января, в министерстве обороны РФ.

Целью учений, как говорится в сообщении, было отражение воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты в Подмосковье.

"Во время марша военнослужащие отбили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задания", — сообщает ведомство.

Участие в учениях принимали более 150 военных и более 30 единиц техники.

О применении во время тренировки ранее установленных на крышах построек в центре Москвы систем ПВО "Панцирь" в военном ведомстве страны-агрессорки не сообщают.

Напомним, из-за страха перед беспилотниками ВСУ в Кремле решили разместить системы противовоздушной обороны "Панцирь" на крышах зданий в центре Москвы, а также в западном пригороде, возле официальной резиденции президента Владимира Путина. Новые системы якобы должны дополнить средства противоракетной защиты вокруг Москвы.

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