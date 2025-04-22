Под Москвой раздаются взрывы на складе боеприпасов (обновлено)

Взрывы в России / © скриншот с видео

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Сегодня 22 апреля в Киржацком районе Владимирской области России прогремели мощные взрывы вблизи воинской части.

Об этом сообщает российские местные СМИ.

Свидетели рассказывают, что после взрывов над поселком Барсово был виден дым. Именно там находится воинская часть 11785 — арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ. Также сообщается о перекрытии трассы со стороны Москвы до города Киржач.

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Реакция российских властей

Губернатор Александр Авдеев подтвердил факт взрыва, но отказался предоставлять подробности. Вместо этого он угрожает штрафами журналистам, блогерам и жителям за распространение любой информации до официального комментария.

Администрация Киржачского района подтвердила эвакуацию жителей сел Барсово и Мирный. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены все экстренные службы, в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В то же время местные жители сообщают об автомобиле скорой помощи в Киржаче.

Что известно о 51-м арсенале ГРАУ

Ранее в Defense Express отмечали, что 51-й арсенал ГРАУ, расположенный к востоку от Москвы вблизи города Киржач, является стратегически важным складом боеприпасов общей площадью около 3,5 км². Расстояние от него до украинской границы составляет более 530 км, что делает его потенциальной, но сложной целью из-за плотной системы ПВО региона.

51-й арсенал ГРАУ / © Defense Express

Напомним, Силы обороны Украины нанесли точечный удар по местам сосредоточения операторов БПЛА в Курщине. В результате было уничтожено 20 операторов.