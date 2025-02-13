Под Москвой уничтожены два новейших комплекса РЛС врага: детали от разведки

Это серьезный урон для врага.

В ночь с 6 на 7 февраля в Долгопрудном под Москвой раздался сильный взрыв. Уничтожены два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Под Москвой уничтожены два новейших комплекса РЛС врага

Как отмечают в ГУР МО, это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса и первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России.

"Военная часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее хакеры Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика "Газпрома" и 22 предприятия, обслуживающих нефтегазовую инфраструктуру РФ.

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