Под музыку Газманова в одеялах и на коврах: как выезжали оккупанты из Чернобыля

Под музыку Газманова в одеялах и на коврах: как выезжали оккупанты из Чернобыля

Военные преступники РФ пытались украсть буквально все, что могли.

Российский оккупант вытащил из спальника кофеварку, преобразователь с проводами. Шли своим ходом под песни Газманова. Танцевали, радовались. Везли с собой даже парадную форму.

Об этом сообщил житель Чернобыля, ставший свидетелем действий российских оккупантов.

По его словам, военные преступники РФ пытались украсть буквально все, что только могли. Часть вещей они складывали сверху на боевую технику.

“Везли с собой парадные формы. Думали, что сразу переоденутся и пройдут парадом. Ходили сначала в одну сторону, потом в другую, солярка закончилась. Тащили с собой мотоблоки, газонокосилки, бензопилы. А в последние дни, когда уже отходили, сидели на БТРах, как воробьи - по 12-15 человек - завернутые в одеяла и матрасы. Вывезли даже доски и паллеты, которые должны были идти в Европу”, — рассказал местный житель.

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