Под непрерывными обстрелами в Луганской области остаются медики скорой, которые продолжают выезжать на вызовы

В Луганской области в Северодонецке и Лисичанске еще остаются тысячи горожан, потому что, несмотря на постоянные удары и смерти среди гражданских, старшие люди предпочитают оставаться.

Живут в подвалах, кормятся гуманитаркой и получают первую помощь от врачей скорой, которые остались работать в Лисичасне и спасают людей, говорится в ТСН.

Дед Слава с веником убирает двор, в то время как неподалеку рвутся снаряды. Его спокойствию могли бы позавидовать буддийские монахи. «Работаем, чтобы порядок был и чистота, клумбочка, цветочки посадили, перестали грохотать, вышли подметать», – рассказывает мужчина.

Выехавшие соседи покидали на произвол судьбы своих собак. Теперь ими всеми заботится Слава. С четырехлапыми делятся последними продуктами. «Еды так не хватит – остатки выносим, что остается туда-сюда», – жалуется мужчина.

Он отправил свою семью из Лисичанска, а сам остался. Таких как он три десятка человек. Дядя Сергей не видит того, что творится вокруг, он незрячий. Большую часть суток в подвале реагирует на обстрелы и на тишину. День или ночь для него одинаковы. «Домой хожу, наведываюсь, есть приготовить, а когда стреляют, я здесь живу. Уже два месяца», – рассказывает мужчина.

Среди старших людей, оставшихся на этой улице, осталась и молодая женщина с ребенком. «Во-первых, особенно некуда ехать, во-вторых, родители никуда не уедут, они в возрасте и оставлять их…», – говорит Оксана.

У нее прикован к кровати папа, еще старушка мама и бабушка, которая уже почти не передвигается. Так и живут под ежедневными обстрелами. «Два года, Слава Богу, не сильно боится, я тоже стараюсь не паниковать, если гремит, идем в коридор», – рассказывают люди.

Следы от ударов по городу видны повсюду - сожженный рынок, сгоревшие магазины, заваленные дома от прямых попаданий и воронки от авиабомб. «Стреляют без разбора, здесь сложно провести разведку и они бьют наугад и приходятся куда попало – стреляют из артиллерии, «Градов». Постоянно – вторая ночь, четвертая ночи… Насыпают без разбора», — рассказывают бойцы.

Обстрелы не обстрелы, а врачи должны спасать горожан. Здесь, где перебои с водой, светом и связью еще работает станция скорой. «Наша скорая выезжает только на мино-взрывные, на роды. Тяжелее всего нашим диспетчерам, которые отзывают в вызове той же бабушки, у нее была надежда на скорую, а сейчас мы не можем туда выехать», — рассказывают в центр экстренной медицины в Луганской области.

Из-за артиллерийских ударов многие машины иссечены осколками или сгорели. Но есть кареты скорой, которые сохранились, их ремонтируют, чтобы спасать человеческие жизни. «У меня там был прилет, там легло 4 машины, ребята молодцы из 4-х две сделали, работают там еще три машины, стоит разбитых», — рассказывают в центре.

Взрывы в городе раздаются все чаще, улицы пустеют, люди прячутся в подвале. Русские не жалеют ни гражданских, ни городков, в которых до сих пор живут люди.

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