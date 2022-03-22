Под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили российских морпехов, которые должны были штурмовать Одессу

Под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили российских морпехов, которые должны были штурмовать Одессу

Это подразделение, которое пыталось в начале большой войны высадиться на Одесском побережье.

Под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Об этом 22 марта сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Отчасти тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться на Одесском побережье, к сожалению, не пошел ко дну, но к счастью — убит, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем. И такова судьба у каждого оккупанта. Ну а остаток тех так называемых морских пехотинцев в Черном море — это на корм бычкам", — отметил спикер.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибли 117 детей.

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