Под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах — глава ОВА Ким рассказал о ситуации в регионе

За минувшие сутки на Николаевщине враг продолжал нести потери.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве по состоянию на 22:00 12 марта.
"За минувшие сутки враг продолжал нести потери. Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. В общем все происходит красиво. Враг пытается перегруппироваться, пугает нас страшилками, что он будет захватывать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все здесь, все хорошо", — сообщил он.
Напомним, что Виталий Ким стал героем Сети.
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