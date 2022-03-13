Под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах — глава ОВА Ким рассказал о ситуации в регионе

Под Николаевом колонна оккупантов подорвалась на минах — глава ОВА Ким рассказал о ситуации в регионе

За минувшие сутки на Николаевщине враг продолжал нести потери.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве по состоянию на 22:00 12 марта.

"За минувшие сутки враг продолжал нести потери. Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. В общем все происходит красиво. Враг пытается перегруппироваться, пугает нас страшилками, что он будет захватывать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед. Все здесь, все хорошо", — сообщил он.

Напомним, что Виталий Ким стал героем Сети.

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