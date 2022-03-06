Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Под Николаевом силовики разгромили батальонно-тактическую группу : в составе — бывшие украинские военные-предатели

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Николаевом силовики разгромили батальонно-тактическую группу : в составе — бывшие украинские военные-предатели

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ.

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, в 2014 году перешедшие на сторону РФ в Крыму.

"С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории. Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности — сам отправил предателей на верную смерть в Украину", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ и теперь имеет таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine / ©
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны! Вместе победим!", — резюмировали в ведомстве.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация