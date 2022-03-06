Под Николаевом силовики разгромили батальонно-тактическую группу : в составе — бывшие украинские военные-предатели

Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ.

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, в 2014 году перешедшие на сторону РФ в Крыму.

"С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории. Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности — сам отправил предателей на верную смерть в Украину", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ и теперь имеет таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны! Вместе победим!", — резюмировали в ведомстве.