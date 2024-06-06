Под носом у врага: как бойцы "Азова" похитили особый российский "Царь-танк"

В начале апреля российская десантная группа атаковала позиции украинской 12-й бригады "Азов" под Тернами на востоке Украины. Штурм закончился неудачей для россиян, которые, взорвавшись на минах и испугавшись украинских беспилотников, покинули машину и отступили. Среди трофеев, оставленных оккупантами, был почти невредим и совершенно новый танк Т-72Б3М с мощной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от БПЛА.

Об этом пишет Forbes.

"Они (россияне — ред.) оставили позади почти невредимый — и совершенно новый — танк Т-72Б3М с одним из самых громоздких и, теоретически, самых эффективных радиопомех для защиты от беспилотников, которые кто-либо видел в более широкой войне России против Украины", – говорится в сообщении.

В течение трех ночей бойцы 12-й бригады "Азов" проверяли, ремонтировали и готовили к эвакуации 51-тонный Т-72. По словам командира танка с позывным "Крым", это первый подобный трофей за всю войну. Танк был оснащен огромной системой РЭБ с дополнительными батареями по бокам, что напоминало пиратский корабль.

Это fascinating video по Butusov presents story of defener Mariupol with call sign "Крым", который долгое одно eye в битве для city. Этот человек является одним из most experimented tankmen в Украине. Здесь вы говорите о получении российского T-72 B3M tank… pic.twitter.com/eNTGpyMdnk — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 3, 2024

Это один из двух трофейных Т-72Б3М, находящихся на вооружении 12-й бригады "Азов". Украинцы прозвали его "Царь-танк" или "Царь-РЭБ" — за "электронную борьбу".

В ночь на 3 апреля разведчики подкрались к танку, чтобы осмотреть его. Они обнаружили, что Т-72 запутался в колючей проволоке на неразорвавшейся противотанковой мине, а его батареи разрядились после того, как экипаж сбежал. На следующую ночь бригада решила похитить танк. Саперы очистили территорию от взрывчатки, установили новые батареи.

В ночь на 5 апреля танкисты с позывными "Байдар" и "Тенор" под прикрытием пехоты и беспилотников подбежали к Т-72 и увели его, не включая фар. "Тенор", который был за рулем, ничего не видел, поэтому "Байдар", стоя на башне в очках ночного видения, руководил его действиями по радио.

Россияне заметили танк, но не могли определить направление его движения, потому открыли хаотичный артиллерийский огонь. На максимальной скорости Т-72 влетел в воронку от снаряда, что повлекло за собой сотрясение мозга у "Тенора". Несмотря на ранения, он сумел вывести танк и добраться до украинских позиций.

Разведка изъяла систему РЭБ для изучения, а экипаж 12-й бригады устранил поверхностные повреждения и передал трофейный Т-72 танковому батальону. Чтобы избежать дружеского огня, на бортах танка прописными буквами написали "Азов". По словам "Крыма", танкисты "Байдар" и "Тенор" были представлены в государственные награды за этот смелый рейд.

Напомним, 6 июня украинские разведчики ГУР уничтожили российское судно у оккупированного Крыма.

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