Под Новой Каховкой подорвался активист партии "Справедливая Россия – за правду": чем он занимался

В частности, Тветинский помогал оккупационным российским администрациям на юге Украины.

Активист партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Тветинский подорвался на мине под Новой Каховкой и скончался от полученных травм.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

Так, подразделение движения "За правду" сообщило, что Тветинский подорвался на мине. Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.

61-летний Тветинский родом из Калининграда, где был местным депутатом и адвокатом. Он не был членом оккупационной администрации Херсонщины, однако имел с ней тесные связи. Тветинский возглавлял общественную приемную партии "Справедливая Россия – за правду" на захваченной части региона.

Он также помогал захватчикам на Запорожье. В частности, активно занимался пропагандой и запугиванием жителей оккупированных территорий.

Тветинский должен был курировать так называемый волонтерский центр в оккупированном Мелитополе.

В последней для себя поездке Тветинский сопровождал груз, собранный в российском Таганроге для оккупантов на фронте.

Напомним, рано утром 27 апреля в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, в результате которого получил ранения российский коллаборант, сотрудник "милиции" Александр Мищенко. Впоследствии он умер в больнице.

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