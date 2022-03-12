Под обстрел оккупантов попала онкологическая больница в Николаеве: фото и видео последствий

Под обстрел оккупантов попала онкологическая больница в Николаеве: фото и видео последствий

Повреждено здание медучреждения, но пострадавших нет.

В городе Николаеве, защитники которого героически противостоят российским захватчикам, в результате обстрелов пострадала больница для онкологических больных. Здесь оказывают помощь жителям со всей области.

Об этом вечером в пятницу, 11 марта, сообщил начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко, опубликовав на своей странице в Facebook фото и видео последствий обстрела.

Как видно на опубликованных кадрах, в медицинском заведении разбились стекла на окнах.

“Только что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больницу, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области”, — сообщил Безносенко.

По его словам, оккупанты попали в помещение больницы, но большого ущерба обстрел не нанес. Пострадавших нет.

Медик назвал ублюдками тех, кто позволяет нападать на наиболее слабых — пациентов онкологической больницы.

“Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии. И это единственное, что может нас радовать в таких обстоятельствах”, — написал он.

Напомним, вечером 11 марта российские оккупанты начали хаотическую стрельбу по Николаеву, слышны взрывы и видны пожары.

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