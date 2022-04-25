Под обстрел оккупантов попало несколько железнодорожных станций в Украине: поезда задерживаются, есть пострадавшие

Утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Оккупанты попали в 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине, в результате чего пострадали.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
По его словам, из-за атаки путинских армейцев по меньшей мере 16 пассажирских поездов задержатся. В пресс-службе "УЗ" добавили, что в связи с повреждением тяговых подстанций, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка-Казатин, Жмеринка-Козятин, Казатин-Фастов.
"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали устанавливаем", — заявил Камышин.
Время задержки поездов, следующих выше указанными участками, и перечень поездов будет сообщено отдельно.
В свою очередь глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что по железнодорожной инфраструктуре на территории региона ночью были нанесены два ракетных удара, погибших и травмированных нет.
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