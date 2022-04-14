Под обстрелами оккупантов: 14 апреля удалось эвакуировать более 2500 мирных жителей Украины

Результаты работы гуманитарных коридоров 14 апреля 2022 сообщила Ирина Верещук.

В течение 14 апреля во время работы гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 2557 человек.

О результатах гуманитарных коридоров сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 332 человека. Из них из Мариуполя — 289 человек, 2 043 человека доехали из городов Запорожской области: Пологы, Васильевка, Бердянск и Мелитополь", — рассказала она.

Кроме того, из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Креминна и Попасное в Луганской области сегодня было организовано эвакуировано 225 человек.

"Режим тишины со стороны оккупационных войск снова обеспечен не был", — добавила Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отодвинули линию фронта от Кривого Рога на 40-50 километров.

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