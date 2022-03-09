Под обстрелами российских оккупантов: мужчина за день потерял детей и жену

Под обстрелами российских оккупантов: мужчина за день потерял детей и жену

Семья вместе с животными пыталась эвакуироваться, однако попала под вражеский минометный обстрел.

В селе Романовка под Ирпенем Киевской области 6 марта от снарядов российских военных погибла главная бухгалтерша компании SE Ranking Татьяна Перебейнис и двое ее детей – 9-летняя Алиса и 18-летний Никита.

Об этом сообщил отец семьи Сергей Перебийнис.

Дети погибли на месте, а их мать скончалась в больнице. Всего в тот день оккупанты убили в Ирпене до 8 человек.

Татьяна и ее муж Сергей были переселенцами из Донецка. Они жили в Ирпене с двумя детьми и собаками. За три дня до трагедии мужчина написал, что покинул Донецк в 2014 году, а теперь война пришла в его новый дом – маленький городок под Киевом.

Российские войска 2 марта начали бомбить жилые кварталы и разрушили многоэтажку в Ирпене. Часть людей на следующий день из города увезли. Однако семья Перебийноса не могла покинуть город раньше из-за больной бабушки. Выехать из Ирпеня семья отважилась 6 марта.

Сосед семьи Алексей Петров писал, что в тот день Сергей был далеко от дома. Женщина с детьми и собакой пешком добрались до поселка Романовка, где их ждали эвакуационные автобусы. Однако семья так и не дошла до транспорта.

Антон Сененко, занимавшийся эвакуацией людей, описал, как погибла семья Перебейносов.

"Тоненький ручеек людей, что с самого утра пешком вытекал из разбомбленного Ирпеня, переходил по тропинкам под разбитым мостом, собирался в толпы, к которым подгоняли большие желтые автобусы, ехавшие на Киев. А потом россияне начали бить минометами. Прямо по гражданским, которые искали спасения. Так та семья в полном составе и погибла. Они уже почти дошли, уже были на нашей стороне, видимо радовались спасению, но не сложилось", — рассказал Сененко.

Свидетелем трагедии стал мэр Ирпеня Александр Макрушин. Он тоже рассказал, что семья погибла на его глазах во время вражеских обстрелов.

"Сергей, зная, что в Романовке кто-то погиб, писал в чате нашего ОСМД, цепляясь за призрачную надежду получить хоть какую-то информацию, что с его семьей все в порядке. Звонил по телефону жене и детям. Но телефоны не отвечали", — рассказал сосед семьи Перебейносов.

Впоследствии отец семьи написал в Сети о гибели родных.

"Таня не справилась. За что мне все это? Что дальше? Я еду, ждите. Я должен увидеть в последний раз. Простите меня, я не прикрыл вас", — говорилось в сообщении.

Фото из открытых источников

После трагической вести Перебейнис обратился в Сети к свидетелям обстрела с просьбой спасти собак Беню и Кешу, которые на момент обстрела были в переносках и, возможно, выжили. Оказалось, что один из любимцев Кеша выжил. Его получил фотограф Максим Дондюк.

Животное с оторванной лапкой доставили в ветеринарную клинику в Киеве. Врачи боролись за жизнь животного, однако спасти его не удалось.

"К сожалению, мой добрый друг полетел сейчас к ним (погибшей семье – ред.). Мы с вами нашли его, он ждал меня. Но, к сожалению, я не заглянул в его глаза. 11 лет эмоций ты даровал нам. Была надежда, что хоть кто-то останется. Но ушли все", — написал Перебийнис.

Другую собаку Беню так и не нашли.

Страница в Facebook погибшей матери Татьяны закрыта. Осталось только фото профиля с маленьким украинским флажком на аватарке.

Перебейнис, как и многие украинцы, призвал НАТО и западные страны закрыть небо над Украиной. Под постами мужа, его соседей и коллег размещены сотни комментариев, в которых люди проклинают кафиров при смерти мирных людей.

"Я знаю Сергея лично. Когда увидели его пост, меня раздавило. Выть хочется", — написала о трагедии бывшая коллега Перебийноса Дарья Виленевская.

Напомним, по данным ООН, с начала войны в Украине были убиты или ранены по меньшей мере 1424 гражданских.

ТСН.ua

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