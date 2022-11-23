Под обстрелами в Бахмуте военные медики сдают собственную кровь в коридорах, чтобы запускать сердца раненым

Под непрерывными обстрелами в Бахмуте военные медики сдают собственную кровь в коридорах, чтобы запускать сердца раненым, такие кадры сняла ТСН.

Оккупанты безжалостно обстреливают Бахмут из "Градов", артиллерии и ракет. Орда топится по жилым кварталам, а в окрестностях пытается прорвать нашу линию обороны. В местном медицинском стабилизационном пункте, спасающих жизнь раненым русской артиллерией, военные медики достают людей буквального из того мира.

Канонада в Бахмуте не стихает ни на миг, враг разрушает город безжалостно, но в таких условиях военные медики среди окровавленных ношей и тел погибших армейцев все равно пытаются спасать жизнь.

Просто во время сьемок ТСН в коридор медицинского пункта вносят тяжелораненого бойца. Военные медики мгновенно совпадают в небольшую комнату, которая служит операционной. Армеец в состоянии клинической смерти, ему порвало взрывной волной ноги и руки. Боец потерял много крови, без нее сердцу просто не справиться, но врачи не сдаются и делятся своей, так бойцу запускают сердце.

Пока спасают одного, бойцы заносят еще одного тяжелораненого побратима, а работники ГСЧС заносят женщину, которую достали из-под завалов. "Там тяжелые ранения таза, они обычно сопровождаются большой кровопотерей", — рассказывает военный медик Юрий Довбня.

Число дней и часов в этом помещении медпункта считают лишь секунды за спасающие жизнь. Среди окровавленных ношей, кусок, который был солдатской униформой и груды раненых — война ощущается максимально близко.

В обычной жизни эти боевые медики были детскими онкологами, пластическими хирургами и урологами, теперь все борцы со смертью, которой просто не дают ей войти в парадную дверь стабилизационного медпункта. "Основное есть остановка кровопотери, дыхание, стабилизация, давление, пульс, максимально быстро стабилизировать пациента", — рассказывают о своих обязанностях медики.

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