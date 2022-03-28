Под обстрелами военные укрепляются в отвоеванном Ирпене и рассказывают, как гнали врага

Под обстрелами военные укрепляются в отвоеванном Ирпене и рассказывают, как гнали врага

Разбили наши ребята группу элитного подразделения решительных десантников.

Уничтожили отряд рашистских десантников, сожгли вражескую бронетехнику и захватили очень полезные в боевом хозяйстве трофеи. Украинские защитники, шаг за шагом, вытесняют кремлевских захватчиков из Ирпеня. Драться приходится в буквальном смысле за каждый дом и каждую улицу. Но, без преувеличения, титанические усилия наших воинов постепенно трансформируются в вполне обозримый результат: путинская орда не без сопротивления и артиллерийских нашествий, но убегает из города-спутника столицы.

Об этом говорится в ТСН.

Мина, которая торчит в дороге — это, на самом деле, ныне — не самая большая проблема в Ирпене.

Ирпень с высоты птичьего полета — в руинах и пламени, и там идут — ожесточенные бои. «Ежедневно почти пытаются прорвать наши позиции. И занять какие-нибудь точки огневые. Но мы отсекаем это, и они уходят. Они несут потери и отходят назад», – говорят военные.

Попытки пехотных вражеских штурмов здесь чередуются с артиллерийско-минометными атаками рашистов. «Да, с частотой, примерно 20-30 секунд мина прилетает. И еще обстрелы из БМП – из БТРов», — говорят бойцы.

Накануне, передовые позиции наших армейцев, в северных окрестностях Ирпеня, чужаки попытались расстрелять из очень мощного оружия, насквозь прошивающего бетон.

Украинские воины признают, если бы не попытались устроить засаду – вражеская пехота, при поддержке бронемашин – прорвала бы линию нашей обороны. Но все вышло наоборот. "Хан" с собратьем взяли в руки противотанковые ракеты.

«Техника это шла за пехотой. Пехота у нас гуляла прямо под постройками и, в какой-то момент выезжает две машины. Мой напарник отрабатывает в одну – они не поняли, откуда был прилет. Я вышел – плотно дал два заряда в машинку. Ну, видно, что они обос**лись. Мы им дали джазу, и они стали убегать», – рассказывает Хан.

Две вражеские бронемашины наши воины уничтожили вдребезги. Вражеская пехота бежали из города скорее бронетехники. Разбили наши ребята группу элитного подразделения решительных десантников. «Русские были здесь – ВДВ подразделение. Говорили, что здесь был самый навороченный батальон – не батальон. У них самое модное там и ночники были, и тепловизоры и навигаторы», — добавляет боец.

Украинские защитники освобождают Ирпень от российских оккупантов

В том бою, наши защитники получили почти полсотни очень полезных в хозяйстве трофеев — стреляющего двумя выстрелами РПГ-30 и прожигающего танковую броню. Теперь будет уничтожать путинских оккупантов. Теперь то орудие кремлевского воинторга будет уничтожать путинских оккупантов и их танки. Ведь уничтожать, признают наши воины, есть еще многое.

Нынче под вечер городской руководитель сообщил, что Ирпень — полностью освобожден от оккупантов. Но наши воины признают: то, что благодаря титаническим усилиям они выбили оккупантов за пределы Ирпеня, только половина дела. Ведь вражеские обстрелы с дистанции — с той же соседней Бучи — не прекращаются до сих пор.

«Артиллерийские обстрелы – танки. Противник пытается нас постоянно выбить – продвинуться на Киев», – говорят военные.

На новых рубежах, говорят украинские защитники, теперь самое первое дело – нужно закрепиться.

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