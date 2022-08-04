Под обстрелом оккупантов оказались два района города Николаева: повреждены жилые дома

Во время воздушной тревоги, которую в Николаевской области ночью 4 августа объявляли 4 раза, в областном центре прогремели взрывы.

Около 4 часов утра в четверг, 4 августа, город Николаев обстреляли российские оккупанты. Взрывы раздались в двух районах города.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Имеем предварительную информацию о повреждении жилых домов и пожаре", — написал мэр Николаева.

Александр Сенкевич подчеркнул, что в городе снова объявлена воздушная тревога, и обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях.

В ночь на 4 августа в Николаевской области четыре раза подряд объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 августа, в городе Николаеве во время воздушной тревоги также прогремели взрывы.

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