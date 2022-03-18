Под Одессой нашли 500-килограммовую авиабомбу, которую сбросила Россия

Взрывоопасный предмет пиротехники уничтожили в специально отведенном месте.

За пределами села Беленькое Белгород-Днестровского района обнаружили авиационную бомбу ОФАБ–500, сброшенную российской авиацией.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По данным спасателей, на место вызова прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения и идентифицировали 1 авиационную бомбу ОФАБ–500 современного производства. Взрывоопасный предмет был уничтожен в специально отведенном месте.

"Сотрудники ГСЧС призывают граждан быть максимально внимательными, в случае обнаружения таких предметов – ни в коем случае не подходить к ним, запрещать детям поднимать что-либо из земли. В случае обнаружения ВОП следует срочно сообщать в службу спасения или в полицию", — просят спасатели.

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