Под Одессой ПВО сбила самолет оккупата, который хотел взорвать подстанцию (видео)

Под Одессой ПВО сбила самолет оккупата, который хотел взорвать подстанцию (видео)

По словам местных жителей, пилот успел катапультироваться.

В Одесской области украинские ПВО сбили вражеский самолет, пилот которого хотел обстрелять электроподстанцию.

Об этом написали в телеграмм-канале Nexta Live.

Как стало известно, оккупант пытался обстрелять находящуюся рядом с Затокой электроподстанцию Белгород-Днестровского района. По словам местных жителей, пилот успел катапультироваться. Сейчас его разыскивают.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: