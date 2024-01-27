Под огнем Харьков, Херсон и Одесса: почему РФ уничтожает города, которые считает "своими"

24 февраля 2022 — день, который изменил жизнь каждого украинца. Враг "высокоточными" ударами уничтожает "военные объекты", которыми почти с первых дней войны, стали и продолжают становиться роддомы, школы, детские сады, целые жилые кварталы с сотнями домов и т.д. Каждый день по всей Украине раздаются сообщения о воздушной тревоге. Больше всего достается тем городам, которые Россия считает "своими" – Харьков, Одесса, Херсон.

Почему Путин бомбит города, которые до полномасштабного вторжения были русскоязычными – в эксклюзиве TSN.UA.

В конце 2023 года Воздушными силами ВСУ было опубликовано количество выпущенных вражеских ракет и БПЛА по территории Украины за весь период полномасштабной войны – 6303. нашей страны. Слава Богу и ВСУ – 85% всех воздушных целей сбиваются силами ПВО. Однако есть регионы, страдающие больше всего. Статистика количества тревог, взрывов, артобстрелов и попаданий в Одесской, Херсонской и Харьковской областях просто впечатляет.

Непокоренный Харьков

Почти через 2 года войны в Харьковской области прозвучало почти 3400 тревог. Если подытожить продолжительность всех сирен по этому региону, то получится 116 дней. 116 дней нашей с вами жизнь, когда звучала тревога. Кстати, самая длинная длилась более 12 часов – 23 января 2024 года в г. Изюм. Напомню, что именно тогда россия совершила один из самых масштабных обстрелов Харькова и региона. Атаковать начали с ночи. Впоследствии взрывы прогремели и в Харькове. Это была баллистика.

Утром 24 января Харьков снова накрыли ракетами. На этот раз крылатыми. Готели по гражданским, попали в санаторную школу, газопровод, жилые дома, в одном из домов разнесло целый подъезд.

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Под прямым ударом оказалась Северная Салтовка. Потрясающие кадры спасения пострадавших опубликовали в ГСЧС. К сожалению, количество погибших в Харькове 23 января 2024 достигло 10 человек. Ранения получили еще более 60 харьковчан. Россияне отметили, что ударили по базе иностранных наемников.

Всего от 24 февраля 2022 года жители Харьковщины услышали около 750 взрывов. А вот по артобстрелам цифра просто беспощадна – почти 2700. Именно столько раз агрессор накрывал гражданских украинцев смертоносными артснарядами.

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По словам Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке, атаки врага на Харьков – это обычная для России тактика террора, а еще месть за то, что город, когда его пытались захватить в начале полномасштабного вторжения, четко дал понять россиянам, что ничего общего с Россией нет и не хочет иметь.

"У россиян, к сожалению, пока есть средства и возможности, чтобы наносить удары по "сакральному русскоязычному городу Харьков". Своими действиями враг четко дает понять жителям, что пощады не будет за их отношение ко всему русскому. Таким образом Путин пытается найти новые рычаги"., чтобы надавить руководство Украины и Запад",- сказал он.

Атаки по Одессе

Еще один украинский город не дает покоя кровавому диктатору. Недавно Путин в очередной раз озвучил свои исторические измышления и назвал украинскую Одессу "русским огородом". Об этом российский диктатор заявил во время прямой линии 14 декабря 2022 года.

Жители Одесского региона с начала полномасштабного вторжения услышали около 1070 тревог и более 230 взрывов. Длиннейшая тревога продолжалась более 7 часов. Если перевести продолжительность в дни, то получится около 47 дней ненавистных тревог.

А еще Одесса больше всего страдает из-за шахед. Россия регулярно кошмарит регион дронами-камикадзе. Даже сейчас одесситы приходят в себя от последствий недавней атаки "Шахедами". Массированную атаку дронами — двумя волнами — россияне совершили накануне вечером и ночью 25 января. Беспилотники направили на максимально низкой высоте, чтобы их было сложнее обнаружить. Впрочем, силы ПВО уничтожили над Одесской областью десять "Шахедов", однако без попаданий не обошлось.

Об этом сообщила Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины:

"Уничтожение предусматривает сбитие дрона, но он продолжает по инерционной траектории часто после сбития нести соответствующую угрозу. Так произошло и на этот раз: из акватории моря, заходя на фактически жилые кварталы, дроны попали уже в сбитом состоянии в центр и врезались в многоэтажки", — заявила она.

В одном районе Одессы – обломки дронов упали на двухэтажный дом, а также рядом с ним. Вокруг взрывная волна повредила тринадцать домов и школу. Ранения получили пятеро одесситов.

Обошлось без жертв, но через два года войны от обстрелов Одессы и региона погибли сотни мирных украинцев.

Херсон – это Украина

Своим навсегда Россия называла и Херсон. Рассказывала местным жителям из каждого билборда о своей "материнской заботе", когда город был в оккупации. Только почему-то, когда ВСУ увольняли Херсон, то именно наших военных встречали с флагами Украины, цветами и слезами радости.

Херсон был под российской оккупацией более восьми месяцев – с 1 марта по 11 ноября 2022 года, но жители города и региона выстояли и не сломались под кровавым давлением и безумной пропагандой агрессора.

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Однако, как и во время оккупации, так и уже после увольнения, Россия бьет по Херсонскому региону из всех "Калибров", убивая беззащитных людей, которых к тому же успела записать в российское гражданство. 66 дней была тревога в Херсонской области с начала полномасштабной войны России против Украины. Взрывов было зафиксировано почти 3000 – это один из самых больших показателей по стране. Более 900 раз агрессор накрывал Херсонщину артобстрелами. Что вот так россия «асвабаждает» города, которые считала истинно своими. И ключевое слово – считала, потому что не так случилось. Харьков, Одесса, Херсон, несмотря на все страшные атаки, ждут победы Украины, а люди переходят на украинскую и ненавидят Россию еще больше.

Напомним, в больнице скончался раненый на стадионе "Локомотив" во время ракетных обстрелов Киева.

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