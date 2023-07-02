Под огнем оказались 10 областей Украины – ранены трое детей: как прошла ночь в регионах

Областные военные администрации отчитались о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 воскресенья, 2 июля.

Киевская область

Ночью враг атаковал Киевщину беспилотниками. Все цели сбиты, попаданий не зафиксировано. В результате падения обломков произошел пожар частного дома. Пострадал один человек. Мужчина получил ранение ноги, медицинская помощь оказана. Подробная информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Черниговщина

За сутки – три обстрела, из минометов и артиллерии, по Новгород-Северскому району. В селе Семеновской громады из-за попадания боеприпаса произошел пожар дома, горели хозяйственные постройки. Прошло без жертв.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 25 обстрелов. Зафиксировано 140 взрывов. Под обстрелами были Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская громады.

Эсманская громада: в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач. Миропольская громада: повреждено частное домохозяйство, трактор.

Запорожская область

Враг совершил 58 обстрелов по территории 18 населенных пунктов области: атаковал пригород областного центра, четыре ракетных удара пришлись по Камышевахе, дважды бил с РСЗО по Левадному, 52 артиллерийских удара совершил по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Степногорску.

В настоящее время зафиксировано разрушение 18 гражданских объектов: дома, хозяйственные постройки, образовательное учреждение, автомобили. Во время минометных обстрелов пострадал 27-летний житель Степногорска. В Преображенке ранения получили мужчины 39 и 62 лет. Их оперативно передали медикам.

Днепропетровщина

Вчера по Никополю россияне выпустили десять снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших. Есть разрушения: повреждены столовая, админздание и церковь. Побиты восемь частных домов, две хозяйственные постройки, авто.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Пильная Харьковского района, Волчанск и Бударки Чугуевского района, Чугуновка, Отрадное и Каменка Купянского района.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка.

Вчера враг обстрелял г. Балаклея Изюмского района кассетными боеприпасами. Женщина 67 лет госпитализирована с ранениями. Женщина 73 лет с осколочным ранением самостоятельно обратилась к медикам позже, лечится амбулаторно. Повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь. В с. Богодарево Изюмского района при проведении полевых работ на мини взорвался трактор, пострадавших нет.

Луганщина

Оккупанты продолжают террор гражданского населения, открывая огонь из артиллерии по нашим селам. Вчера снова обстреляли Невское и территорию вокруг него, а также Диброву и Белогоровку. По последней еще и нанесли авиационный удар. За сутки противник совершил 98 обстрелов (436 снарядов).

Донетчина

Оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Торецк, с. Ямполь, с. Богоявленка, с. Ласточкино, с. Рай-Александровка. Повреждены 10 жилых домов (из них пять – многоквартирных), две школы, админздание сельского совета, центр социальной реабилитации, амбулатория, две ЛЭП, газопровод. За сутки в Донецкой области: один погибший, трое раненых.

Николаевщина

Ночью над Николаевщиной силами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". По предварительным данным, вчера на территории Николаевщины силами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника-разведчика.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 86 обстрелов (475 снарядов), из них по г. Херсон – пять обстрелов (27 снарядов). Российские военные попали в районы 31 населенного пункта области.

Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом. Ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Медики оказывают им необходимую помощь. Также в Херсоне тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали.

Из-за обстрела с. Милые ранения получила 11-летняя девочка. Обстреляли россияне и село Михайловка Новоалександровской общины. Из-за артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина. Всего за сутки из-за российской агрессии пять человек (из них три ребенка) получили ранения.

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