Под огнем оккупантов было 6 регионов: какие последствия обстрелов РФ в областях Украины за сутки

Россияне за прошедшие сутки, 30 августа, обстреляли 6 областей Украины.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, а также Черкасской, Кировоградской, Одесской, Запорожье, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
О ситуации в регионах по состоянию на 8:00 рассказали в Офисе президента.
Днепропетровщина
Оккупанты обстреляли Никопольский район. В Никополе ранен один человек. В городе повреждено 12 многоэтажек, несколько магазинов, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивный комплекс, местный колледж, фармпредприятие.
В Мировской громаде без пострадавших и разрушений.
Харьковщина
В результате обстрела центра Харькова из САУ "Пион" днем 30 августа четыре человека погибли, 12 пострадали. Ночью россияне выпустили три ракеты в направлении Белгорода. 2 – взорвались на территории РФ, 1 ракета взорвалась над Харьковом.
Зафиксировано попадание ракет в землю рядом с заведением высшего образования в Киевском районе. Два человека пострадали.
В области вчера поздно вечером был зафиксирован обстрел Новобаварского района Харькова из РСЗО. Повреждены здания.
Луганщина
На Бахмутском направлении без изменений. Враг усилил огненное влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Совершили 2 ракетных удара и 1 авиаудар, 16 артиллерийских и 3 минометных обстрела. Наступательные действия россиян не имели успеха. Все атаки отражены.
Донецкая область
В области 4 погибших и 2 раненых гражданских в сутки. Обстрелы из артиллерии, РСЗО "Град", ракет ЗРК С-300 по населенным пунктам Красногоровка, Дружковка, Георгиевка, Корсуновка, Авдеевка, Карловка, Тоненькое, Степановка, Ивановское, Майское (поле), Бахмут.
Ночью ракетные удары по Краматорску, где повреждены по меньшей мере 4 многоэтажки; Славянску (жилой сектор, складские помещения), Курахово (центр города, повреждены частные автомобили), гору Часов Яр (промзона). Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.
Николаевщина
В Николаеве вчера днем враг обстрелял объекты инфраструктуры города. Известно об одном погибшем и двух раненых.
В Николаевском районе дважды зафиксированы обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской громады. Повреждены жилые дома и придомовые помещения. Пострадавших нет.
В Баштанском районе за прошедшие сутки обстрелы подверглись близлежащие территории пгт Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
В течение 30 августа и с утра 31 августа продолжались обстрелы армии РФ за пределами с. Красная Долина Широковской громады. В результате обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет.
Также, 31 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы оккупантов за пределами с. Широкое. Пострадавших нет.
Херсонщина
Все сутки шли боевые действия. Автоматные очереди жители слышали и на улицах Херсона, в одном из микрорайонов города оккупанты проверяли частные дома в поисках партизан.
Гуманитарная ситуация в Херсонской области остается напряженной. С начала войны на территории области повреждено 2617 гражданских объектов, значительная часть которых – объекты жилищного фонда, медицинские и учебные заведения. Критическая ситуация в селах, которые находятся на границе областей.
Напомним, в ISW рассказали, как россияне из-за контрнаступления ВСУ вынуждены передислоцироваться и менять приоритеты.
Читайте также:
- Последствия ракетных обстрелов Николаева: продолжается ликвидация пожара, повреждены жилые дома
- Российские оккупанты снова нанесли удар по Славянску.
- Минус 4 состава, 3 РСЗО и более 100 оккупантов: украинские пилоты "покошмарили" россиян на Южном направлении