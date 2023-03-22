Под огнем – жилые дома: Ермак заявил об обстреле Запорожья

В частности, под обстрелом остров Хортица.

В среду, 22 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты обстреливают Запорожье.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – подчеркнул представитель ОП.

К слову, в области с 08:41 продолжается воздушная тревога. Появились сообщения о взрывах в городе. В ОВА пока не прокомментировали сообщение.

Как сообщалось, в Украине утром 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснели" все регионы. Была угроза ракетного удара. "Тревога" в большинстве областей длилась почти два часа.

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