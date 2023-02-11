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"Поезда со снарядами не поедут": возле Луганска огонь уничтожил систему управления на железной дороге: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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1138
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"Поезда со снарядами не поедут": возле Луганска огонь уничтожил систему управления на железной дороге: видео

Фото: Pexels

В результате пожара российские оккупанты некоторое время не смогут поставлять по железной дороге военные грузы на передовую.

На участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск на временно оккупированной территории Луганской области неизвестные подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой.

Об этом сообщил в субботу, 11 февраля, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наши патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК [боекомплект] на фронт", — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам Гайдая, огонь уничтожил так называемый шкаф СЦБ – устройства сигнализации, централизации и блокировки. Эти технические средства используются для регулирования и безопасности движения поездов, предотвращают столкновения, схождения с рельсов и т.д.

"Хорошо горит! Теперь поезда с рашистами и снарядами не поедут!" – прокомментировал пожар глава Луганской ОВА.

Напомним, украинская разведка сообщает также об активизации движения сопротивления в РФ. Партизаны в России снова смогли остановить гражданские поезда и военные эшелоны на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

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Дата публикации
Просмотры
1138
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