Под оккупированным Луганском произошел взрыв на газопроводе: первые подробности

Оккупанты устанавливают причины взрыва.
В субботу, 7 января, на участке газопровода в оккупированном Лутугином Луганской области произошел мощный взрыв.
Об этом сообщают российские СМИ.
Мощный взрыв прогремел 7 января. По предварительным данным, авария привела к отсутствию газа более 13 000 абонентов.
Лутугино с 2014 года находится в оккупации. Российские пропагандисты сообщают, что возгорание уже удалось ликвидировать. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в Донецке 30 декабря погиб еще один российский оккупант – заместитель начальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск.
Также российский пропагандист Дмитрий Рогозин получил ранение ягодиц и головы в Донецке.
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