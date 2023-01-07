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Под оккупированным Луганском произошел взрыв на газопроводе: первые подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1062
Время на прочтение
1 мин
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Под оккупированным Луганском произошел взрыв на газопроводе: первые подробности

Фото: российская пропаганда

Оккупанты устанавливают причины взрыва.

В субботу, 7 января, на участке газопровода в оккупированном Лутугином Луганской области произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

Мощный взрыв прогремел 7 января. По предварительным данным, авария привела к отсутствию газа более 13 000 абонентов.

Лутугино с 2014 года находится в оккупации. Российские пропагандисты сообщают, что возгорание уже удалось ликвидировать. Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, в Донецке 30 декабря погиб еще один российский оккупант – заместитель начальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск.

Также российский пропагандист Дмитрий Рогозин получил ранение ягодиц и головы в Донецке.

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Дата публикации
Просмотры
1062
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