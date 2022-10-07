Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб с важными документами (фото)

В деоккупированном селе в Донецкой области нашли российский штаб с важными документами.

Под освобожденным Лиманом Донецкой области, в населенном пункте Яцковка, нашли российский штаб с важными документами: списками пленных и незаконно арестованных людей. Штаб россияне обустроили в одном из частных домов.

Об этом 7 октября сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители также изъяли документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, решивших работать на российских оккупантов на захваченных предприятиях и в организациях.

Найденные доказательства тщательно изучат и используют, чтобы привлечь всех причастных преступников к ответственности.

В ДБР отметили, что в Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. У местных жителей собирают показания.

Напомним, город Лиман Донецкой области Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 1 октября. Уже 4 октября над городом подняли украинский флаг. Однако местных жителей призвали пока не возвращаться домой, поскольку продолжается масштабное разминирование.

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Первые кадры ТСН из освобожденного Лимана! Город превращен в сплошной кошмар!

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