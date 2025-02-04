Многие российские новобранцы живут всего восемь дней после подписания контракта, пишет Forbes.

Беспилотники 5-й киевской десантно-штурмовой бригады сбросили бомбы на российскую пехоту, убив всех 11 человек, которые как раз высаживались из БТР-82.

Как пишет Forbes, сейчас многие российские новобранцы погибают через несколько дней после отправки на передовую.

"Парень, 18 лет, (был) 20 минут на фронте, — сказал один российский перебежчик СМИ, в частности The Moscow Times и Radio Free Europe. — Беспилотник налетел на него с тротиловой шашкой — и все. Они сразу превратят вас в прах".

Покровское направление: как бойцы 5 штурмовой уверенно уничтожают оккупантов

На самых загруженных участках на каждого российского солдата приходится пять украинских беспилотников, отметил перебежчик.

"Преимущество украинцев в беспилотниках не означает, что они выиграют войну. Но это может предотвратить проигрыш, поскольку Россия продолжает мобилизовать все больше солдат и отправлять их в бой с меньшей поддержкой", — говорится в статье Forbes.

Россияне все еще наступают. Но каждый захваченный километр им дорого обходится.

Российский военный корреспондент Рома Сапожников недавно выразил обеспокоенность, когда узнал, что многие новобранцы живут всего неделю после подписания контракта. "От подписания до смерти всего восемь дней", – написал Сапожников.

По словам генерала Александра Сырского, верховного командующего, Россия понесла потери в 434 тысячи человек, в том числе 150 тысяч погибших в 2024 году. Это больше убитых и раненых российских военных, чем в предыдущие два года вместе взятые. Общие потери россиян с февраля 2022 года могут составить около 800 тыс.

Потери Украины с начала 2022 года значительно меньше: 43 тысячи погибших и 370 тысяч раненых. Об этом в декабре заявил Владимир Зеленский.

"В самых защищенных секторах украинцы уничтожают семерых россиян за каждого убитого украинского солдата", — утверждал перебежчик.

Российские штурмовые группы, по словам перебежчика, являются практически "террористами-смертниками". В среднем, по его словам, только один из пяти пехотинцев выживает во время штурма.

"Как долго Кремль сможет поддерживать столь дорогостоящую военную операцию – вопрос, на который может ответить только Кремль и российское общество в целом. Но ответ не "безгранично", — резюмирует автор статьи.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.

Читайте также: