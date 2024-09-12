Под Покровском оккупанты пошли в наступление с кучей бронетехники: какая ситуация возле города

Российская армия не прекращает попыток прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении. Утром 12 сентября оккупанты пошли в наступление с бронетехникой.

Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Утром сегодня в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка пошли в атаку. Сейчас 5 единиц уже подбиты – 4 БМП и 1 танк. Далее бои продолжаются. Также уничтожены около 30 оккупантов – это только за ночь, другие данные будут позже", – сообщил военный.

По его словам, за прошедшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 50 оккупантов, сбито более 10 БпЛА и деактивировано средствами РЭБ 97 единиц дронов россиян.

Цехоцкий отмечает, что в последний раз захватчики проводили подобные штурмовые действия с применением такого количества техники в ночь на 2 сентября. Тогда оккупанты применили 12 единиц бронетехники. Между этими атаками враг проводил регулярные штурмы малыми и большими пехотными группами.

"Это были штурмы каждый день и каждую ночь. Это были пехотные штурмы, без применения техники. Потому что им нужно какое-то время прийти в себя, накопить силы, подтянуть эту технику. Поэтому такая пауза в 10 дней. Когда они не достигают того успеха, на который рассчитывали пехотными штурмами – тогда они пытаются такими железными ударными механизированными кулаками бить по обороне", – говорит Сергей Цехоцкий.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что армия РФ продвинулась в Донецкой области и захватила еще один населенный пункт – село Лесовка в Покровском районе.

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