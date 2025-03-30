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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Под Покровском РФ обстреляли грузовик "Новой почты", есть раненый

Мужчина получил осколочное ранение брюшной полости.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
РФ обстреляла машину Новой Почты

РФ обстреляла машину Новой Почты

Российские войска обстреляли грузовик «Новой почты» в городе Родинское Покровского района.

Об этом сообщила Покровская МВА.

«В результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в г. Родинское. Горел грузовой автомобиль «Новой почты», осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали об этом. Что офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщал, что кафиры почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении, совершив 87 атак в сутки, что составляет почти половину атак на всем фронте.

Кроме того, начальник пресс-службы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что россияне активизировались на Покровском направлении. Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.

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