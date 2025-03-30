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Под Покровском РФ обстреляли грузовик "Новой почты", есть раненый
Мужчина получил осколочное ранение брюшной полости.
Российские войска обстреляли грузовик «Новой почты» в городе Родинское Покровского района.
Об этом сообщила Покровская МВА.
«В результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в г. Родинское. Горел грузовой автомобиль «Новой почты», осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали об этом. Что офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщал, что кафиры почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении, совершив 87 атак в сутки, что составляет почти половину атак на всем фронте.
Кроме того, начальник пресс-службы бригады "Красная калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что россияне активизировались на Покровском направлении. Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.