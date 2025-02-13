Под Покровском воины 25 ОПГБр взяли в плен оккупантов: появилось видео

Появилось видео, как украинский дрон ведет российских захватчиков под белым флагом, которые идут сдаваться в плен у Сухого Яра.

Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен с десяток российских оккупантов возле Покровска.

Об этом сообщила аналитическая команда DeepState в Telegram и обнародовала соответствующее видео.

"Украинский дрон ведет сразу девять российских захватчиков под белым флагом, которые идут сдаваться в плен возле Сухого Яра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "тенденция по сдаче в плен оккупантов постепенно начинает напоминать старые добрые доконтрнаступательные времена".

Под Покровском воины 25 ОПДБр взяли в плен оккупантов

Напомним, ранее экскомандующий Объединенными силами обороны Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, почему столько сил РФ бросает на Покровск.

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