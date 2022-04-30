Под Попасной россияне обстреляли автомобиль с волонтерами – глава Луганской ОВА

Под Попасной российские оккупанты обстреляли автомобиль с волонтерами.
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, это произошло 29 апреля около полудня.
"Россияне открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв", — заявил он.
Глава области также добавил, что в одной из пожарно-спасательных частей потери – вчера двое бойцов госпитализированы. Баротравму головы и осколочные ранения лица получили при исполнении – во время вызова в Лисичанск.
В Лоскутовке, возле Лисичанска, вчера вечером погиб 70-летний мужчина. А примерно в то же время на улице города получил ранение лисичанин. Еще неизвестно количество жертв в результате обстрелов Горской громады, которые россияне наносили вчера в течение дня.
Гайдай отметил, что в Горском и Ореховом врагом разрушены по меньшей мере 15 домов. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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