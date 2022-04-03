Под постоянными обстрелами и без электроэнергии: как во время войны работает роддом в Чернигове

В городе от 24 февраля родилось 128 малыша

В Чернигове, который беспощадно обстреливают российские оккупанты, и дальше работает роддом. За время войны там родилось 128 малыша, а врачи привыкли работать в военных условиях.

Корреспондент ТСН сообщила, как работает роддом во время войны.

Заведение, где рождаются малыши, постоянно находится под вражескими обстрелами. В помещении уже больше месяца нет электроэнергии, тепла и воды. Возле роддома разорвалась мина и выбила 82 окна.

В роддоме роженицы рожают на первом этаже, так безопаснее. А когда раздается воздушная тревога, то все спускаются в бомбоубежище. В самые трудные для Чернигова времена врачи именно в укрытии принимали роды и делали кесарево сечение. Благодаря тому, что работники готовились к войне, в бомбоубежище есть все необходимое: коммуникации, генератор, медицинские кровати, операционная лампа, запас продуктов и воды, медикаменты.

скриншот с видео

"Когда катастрофически нас бомбили каждый день и ночь, роды у нас происходили именно в бомбоубежище. Были дни когда было по 6-8 родов в бомбоубежище, и кесарево сечение мы тоже там делали", — рассказал Василий Гусак, генеральный директор роддома.

скриншот с видео

Врачи же, между тем, тоже научились уже работать в условиях войны. После того, как малыш появляются на свет, его тщательно пеленают в несколько слоев пеленок и теплое одеяло. Это важно, чтобы новорожденным было тепло.

Кроме того, если малыш появится на свет раньше запланированного срока, то его ухаживают в специальных кувезах, которые поддерживают необходимую температуру. Больничный генератор позволяет медицинскому оборудованию работать.

скриншот с видео

Всего за время войны в Чернигове родилось 128 малыша.

К слову, роддому помогают волонтеры. Они привозят воду, еду, памперсы, гигиенические средства.

В Чернигове за время войны родилось 127 малышей

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