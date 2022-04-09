Под постоянными обстрелами из артиллерии и фосфорными минами военные останавливают атаки врага в Северодонецке

Под постоянными обстрелами из артиллерии и фосфорными минами военные останавливают атаки врага в Северодонецке

Россияне знают, где горожане собираются, чтобы покинуть город и постоянно туда стреляют из артиллерии.

Фосфорными минами оккупанты выжигают Северодонецк. Боеприпасы, запрещенные во всем мире, сегодня убивают мирных горожан. Оккупанты не оставляют намерений захватить город, но не могут, потому что военные останавливают все атаки рашистов и не уступают ни метра земли.

Об этом говорится в ТСН.

Они пытаются втиснуться в стену, упасть на землю или присесть – под бесконечным огнем военные держат оборону города. «До 4 часов тишины, затем идут обстрелы из ствольной артиллерии или «Градов», бывают использование фосфорных боеприпасов», — рассказывают ребята.

Запрещенные во всем мире фосфорные боеприпасы русские оккупанты используют обычно вечером. После попадания таких патронов сгорает все – от людей до бетона. «Стреляют по городу, по кварталам сожжены дома, багтоэтажки, все уничтожено, цивильные машины, куда бы ни зайти, все кварталы уничтожены, всюду прилеты», — показывают военные.

От города остались сплошные развалины. Где-то на верхних этажах после попадания еще догорают квартиры. Люди прячутся в подвалах. В домах Северодонецка давно нет света, воды и тепла. Иногда появляется связь.

Каждый день обстрелы становятся все более мощными. Россияне знают, где горожане собираются, чтобы покинуть город и постоянно туда стреляют из артиллерии. Людей приходится эвакуировать прямо под огнем.

За углом дома люди ждут автобуса. Стоять на улице под открытым небом опасно. В ожидании время очень долго тянется, но люди не оставляют надежды. Эвакуационные автобусы забирают жителей Северодонецка и на скорости покидают опасное место. Еще тысячу людей сегодня удалось спасти.

Оккупанты жгут Северодонецк фосфорными минами

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