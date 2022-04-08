Под прицелом – больница, церковь, дома и предприятия: войска РФ разбомбили Дергачи (фото)

Под прицелом – больница, церковь, дома и предприятия: войска РФ разбомбили Дергачи (фото)

В городе сменили время комендантского часа.

Российские войска за сутки 7 апреля осуществили ряд бомбардировок, которыми в Дергачах Харьковской области нанесли существенные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых массивов города.

Об этом сообщил Дергачевский горсовет 8 апреля.

В результате вражеских авиаударов разрушен Центр первичной медико-санитарной помощи, очень повреждены здания стационарного отделения Дергачевской центральной больницы, Дергачикоммунсервиса, а также промышленного предприятия "Киндерленд". Кроме того, частично разрушены и серьезно повреждены частные дома в разных районах города.

В горсовете также добавили, что по распоряжению мэра 8 апреля комендантский час начнется в 16:00 и продлится до 16:00 9 апреля.

"Просим не покидать свои дома в указанное время! В случае сигнала воздушной тревоги – прячьтесь в укрытия", – призвали в Дергачевском горсовете.

Напомним, утром 8 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова. В области наносили удары по Дергачам и Балаклее, повредили железную дорогу в Барвенково. Бои продолжаются на Изюмском направлении.

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