"Под прицелом должны оказаться веские объекты": британский полковник об ударах по территории РФ

Полковник армии Великобритании в отставке и военный эксперт Глен Грант считает – если у Украины будет возможность поражать дальние цели противника, то под прицелом должны оказаться конкретно значимые объекты России, обезвреживание которых повлияет на ход войны.

Такое мнение он высказал в интервью "Эспрессо".

"Мы находимся в сложной ситуации. Впрочем, думаю, что положение Путина сейчас еще сложнее, потому что ему нужен определенный успех перед выборами. И это одна из причин, почему они совершают массированные атаки, потому что пытаются добиться определенного прорыва. Похоже, что они хотят взять Авдеевку, поскольку этого будет достаточно для Путина, чтобы заявить, что они продвинулись вперед, но если у вас недостаточно техники и ракет, вы не можете атаковать вглубь России, а если бы можно было наносить удары дальнобойными ракетами, то нужно задать один вопрос. Поможет ли это передовой? И ответ на этот момент – скорее нет", — прокомментировал военный эксперт.

По его словам, это может породить еще больше проблем, в частности, больше настроить население России на борьбу с Украиной, если начать убивать людей внутри российской территории. Это очень проблематично перед выборами в РФ.

"Думаю, что нужно посмотреть, как пройдут выборы в России, чтобы понять, какой аппетит у населения до продолжения войны. Но если будет возможность поражать дальние цели, то под прицелом должны оказаться конкретно значимые объекты, обезвреживание которых повлияет непосредственно на ход войны. Нас интересует большая рыба. Очевидно речь идет о крупнейших объектах в Крыму, о кораблях, типа "Новочеркасск", о Крымском мосту. Вот по чему надо наносить удары, потому что отсечение Крыма изменит всю геополитическую ситуацию для России", — пояснил он.

Он также добавил, что атака на еще одно топливное хранилище по линии фронта в России, вероятно, не будет иметь большого значения для передовой.

"Поэтому мы должны делать то, что на самом деле принесет большие реалистичные достижения, которые изменят ход войны, а не просто бить по чему попало", — пояснил Глен Грант.

Напомним, Залужный показал, как ВСУ уничтожают оккупантов американским оружием (видео).

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