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Под прикрытием эвакуации с "Азовстали": оккупанты депортировали из Мариуполя еще почти четыреста человек

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Под прикрытием эвакуации с "Азовстали": оккупанты депортировали из Мариуполя еще почти четыреста человек

Фото: t.me/andriyshTime/708?single

Вчера оккупанты депортировали из Мариуполя более 370 человек. Захватчики бессовестно допрашивают их прямо в автобусах по дороге от "Азовстали" до Безымянного.

За минувшие сутки, 6 мая, из Мариуполя было депортировано 373 человека, находящихся в фильтрационном лагере в Безымянном.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Под прикрытием эвакуации с "Азовстали" россияне не прекращают свои бесчеловечные дела. Только за вчера из Мариуполя было депортировано 373 человека, которые находятся в фильтрационном лагере в Безымянном. Интересный факт — во время предыдущих трех дней, пока шел штурм "Азовстали", процесс депортации фактически был приостановлен", — отметил он.

По его словам, самый отвратительный факт — под прикрытием "журналистов" эвакуированных людей бессовестно допрашивают прямо в автобусах по дороге с "Азовстали" до Безымянного.

Фото: t.me/andriyshTime/708?single / ©
Фото: t.me/andriyshTime/708?single

"Россияне откровенно недовольны результатом, поскольку никто из блокадников "Азовстали" даже не намекает на "зверства "Азова", нас держали в заложниках" — глобальный провал пропаганды. Но сам факт допроса, иначе это не назвать, просто еще одно нарушение в копилку военных преступлений России. Хуже всего, что мы вынуждены мириться с этим ради спасения всех, кто остается в заложниках в Мариуполе", — резюмировал он.

Напомним, что в пятницу, 6 мая, с "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, продолжается работа над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали".

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