Под путинскую мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России – военная разведка

Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян, отмечает ГУР.

Под путинскую мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В результате российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп. В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах наблюдается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых", — отмечает ГУР.

По оценкам военной разведки Украины, после подписания президентом страны-оккупанта указа о мобилизации карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема.

"Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", — заключает ГУР.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев высказал предположение, что президент России Владимир Путин, объявив так называемую "частичную мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.

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