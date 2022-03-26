"Под риском вторжения РФ – вся Восточная Европа": Зеленский призвал партнеров активизировать помощь Украине

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что под риском нападения РФ оказываются государства Балтии, Польша, Словакия и весь восток Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о необходимости усиления общей безопасности и безопасности всей Европы от планов захвата Владимира Путина.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 26 марта.
В частности, Зеленский также обсудил с Дудой гуманитарные вопросы для поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в стране.