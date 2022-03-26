"Под риском вторжения РФ – вся Восточная Европа": Зеленский призвал партнеров активизировать помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о необходимости усиления общей безопасности и безопасности всей Европы от планов захвата Владимира Путина.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 26 марта.

В частности, Зеленский также обсудил с Дудой гуманитарные вопросы для поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в стране.

"Какая цена этой безопасности? Это ведь очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров. Что у них просто пылится. В конце концов, это все для свободы не только в Украине – для свободы в Европе", – сказал украинский президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что под риском нападения РФ оказываются государства Балтии, Польша, Словакия и весь восток Европы.

"Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 один день! Так кто управляет" евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за запугивания?", — заметил Зеленский.

"Партнерам нужно активизировать помощь Украине. Именно эти слова: партнерам нужно! Ведь это безопасность Европы. И именно об этом мы договаривались в Киеве, когда трое премьер-министров восточноевропейских стран, а также господин Качиньский, прибыли в нашу столицу. середине марта было", — подчеркнул глава государства.