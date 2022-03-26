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"Под риском вторжения РФ – вся Восточная Европа": Зеленский призвал партнеров активизировать помощь Украине

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"Под риском вторжения РФ – вся Восточная Европа": Зеленский призвал партнеров активизировать помощь Украине

Офис Президента Украины

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что под риском нападения РФ оказываются государства Балтии, Польша, Словакия и весь восток Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о необходимости усиления общей безопасности и безопасности всей Европы от планов захвата Владимира Путина.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении 26 марта.

В частности, Зеленский также обсудил с Дудой гуманитарные вопросы для поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в стране.

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