Под руки вывели: как Зеленский впервые оказался в бункере 24 февраля

Но на 30-й минуте встречу прервали спецслужбы, выведшие под руки Зеленского. Так, президент Украины впервые оказался в бункере, из которого руководил государством несколько следующих недель.

Об этом сообщила "Украинская правда", которая реконструировала события в Украине перед вторжением России и в день самого вторжения, 24 февраля.

"Вдруг, минуте на 30-й встречи, в ситуативную комнату чуть не забежал руководитель президентской охраны. Спецслужбы передали информацию, что на Печерске за несколько кварталов от ОП уже орудуют вражеские ДРГ. Кроме того, говорил руководитель охраны, существует большая угроза ракетного удара по Офису президента. В комнате вдруг появились вооруженные до зубов УДОшники, и чуть ли не под руки забрали президента с совещания в "безопасное место". Так Зеленский впервые оказался в бункере, из которого будет руководить государством несколько следующих недель", — пишет "УП" .

В то же время депутатов, как и многочисленных журналистов, до того созванных в ОП, попросили немедленно покинуть помещение и быстро выбираться за пределы правительственного квартала. Впоследствии народные избранники получили от руководителей фракций уведомление: "В главном управлении полиции на Владимирской дают оружие".

На протяжении дня депутатам, не сбежавшим из Киева, полицейские выдавали автоматы и пистолеты, проверяя паспорт и депутатское удостоверение. Очень скоро пистолеты начали заканчиваться, и их решили отдавать только женщинам-нардепам.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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