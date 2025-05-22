Под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто

На Херсонщине взорвался УАЗ Patriot с четырьмя «кадыровцами» / © drive.ru

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Под временно оккупированным Скадовском в Херсонской области взорвался автомобиль с российскими офицерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«Четверо „кадыровцев“ со „звездочками“ взорвались под Скадовском. 20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения „ахмат“ — не выжил ни один», — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что после первого взрыва машины с «кадыровцами» был слышен повторный грохот — сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.

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«ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.

Четверо «кадыровцев» со «звездочками» взорвались под Скадовском / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В марте произошла похожая история — во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами.