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Под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто
В УАЗ Patriot находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения «ахмат» ― не выжил ни один.
Под временно оккупированным Скадовском в Херсонской области взорвался автомобиль с российскими офицерами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.
«Четверо „кадыровцев“ со „звездочками“ взорвались под Скадовском. 20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Внутри находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения „ахмат“ — не выжил ни один», — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что после первого взрыва машины с «кадыровцами» был слышен повторный грохот — сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.
«ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.
В марте произошла похожая история — во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами.